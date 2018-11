Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana s-a declarat miercuri "extrem de preocupata" de "cresterea periculoasa" a tensiunilor intre Rusia si Ucraina in Marea Azov, dar nu ia in calcul noi masuri pentru a sanctiona operatiunea militara rusa impotriva navelor ucrainene, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Suntem…

- Kievul a confirmat marti ca la bordul celor trei nave ale marinei ucrainene - doua vedete blindate si un remorcher - sechestrate duminica de garzile de coasta ruse inainte de a intra in stramtoare Kerci, in largul Crimeii anexata in martie 2014 de Rusia - se aflau ofiteri ai Serviciului de Securitate…

- Membri ai Serviciului ucrainean de Securitate (SBU) se aflau la bordul navelor militare ucrainene atacate de Rusia, iar unul a fost ranit de un obuz lansat dintr-un avion.Potrivit SBU, la bordul navelor atacate erau ofiteri de contrainformatii, afirma Vasil Hritsak, directorul SBU.

- Statele NATO au cerut luni Rusiei sa elibereze imediat navele si marinarii sechestrati in Stramtoarea Kerci si sa acorde Ucrainei acces neingradit la porturile ucrainene din Marea Azov, a declarat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, citat de dpa si Reuters preluata de Agerpres. …

- Secretarul Consiliului Suprem de Securitate si Aparare al Ucrainei, Aleksandr Turcinov, a declarat ca membrii Consiliului au votat, in unamimitate, pentru declararea starii de razboi pe teritoriul tarii, timp de 60 de zile.

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza o intalnire de urgența luni, in urma incidentului de duminica dintre Ucraina și Rusia, care a capturat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor surse diplomatice citate de AFP.