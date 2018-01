Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare jucatoare Martina Navratilova (61 de ani) a acordat un interviu site-ului oficial al WTA in care a dezvaluit cele 3 dorințe pe care le are de la actualul sezon din tenisul feminin. "Una dintre dorințele pentru sezonul 2018 ar fi ca Simona Halep sa caștige pentru prima data un Grand Slam,…

- Asociația SPEROMAX Alba, care sprijina pacienții bolnavi de scleroza multipla, organizeaza concurs pentru un sport de lucrator social. ”Persoanele care iși doresc sa vina in sprijinul persoanelor care sufera de scleroza multipla sunt așteptate sa se alature echipei SM Speromax Alba. Astfel, organizația…

- Persoanele care iși doresc sa vina in sprijinul persoanelor care sufera de scleroza multipla sunt așteptate sa se alature echipei SM Speromax Alba. Astfel, organizația anunța scoaterea la concurs a unui post de lucrator social. Persoanele interesate pot trimite un CV pe adresa de mail office.speromax@gmail.com.…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 1,98%, cel mai mic din data de 14 noiembrie 2017, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de…

- Senatorul Florin Carciumaru, președinte al PSD Gorj, a declarat la un post local de radio ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea. ”Dorinta este sa caștigam. Din sondaje la noi cel mai bine in partid sta doamna…

- A sosit si aparatorul, nimeni altul decat seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care apara cu inversunare aptitudinile mintale ale lui Donald Trump, dupa publicarea unei carti coplesitoare despre culisele Casei Albe si denuntata ca FALSA pentru presedinte.

- Aproximativ 10 congresmeni americani, in majoritate democrati, au consultat in decembrie o profesoara de psihiatrie de la Universitatea Yale pentru a analiza sanatatea mintala a presedintelui Donald Trump, potrivit Politico si CNN, relateaza agentia Belga.

- La start de 2018, Andreea Comsa, unul dintre cei mai importanti specialisti din real estate, apreciaza ca piata imobiliara dispune mai mult ca oricand de capacitatea de a se "autosustine", in contextul unei cereri puternice si unei oferte competitive. "Piata imobiliara traieste si…

- Rezervele valutare ale BNR au crescut in decembrie cu 432 milioane euro, la 33,49 miliarde euro, fata de finalul lunii noiembrie, dar sunt cu 748 milioane euro mai mici fata de nivelul de la sfarsitul anului 2016, a anuntat miercuri Banca Centrala. La sfarsitul lunii noiembrie rezervele…

- Sanatatea a fost miza principala pe care PSD a valorificat-o in campania electorala și inca o mai scoate „la inaintare”, dar pana acum, Programul de guvernare s-a dovedit mai mult o „carpeala” și un lung șir de crize fața de care nici medicii, nici pacienții nu pot fi mulțumiți. La fiecare sfarșit…

- Libertatea.ro a obținut in exclusivitate excepțiile depuse in procedura de camera preliminara la instanța suprema in dosarul Mineriadei iar o excepție inedita de la dosar este cea a fostului vicepreședinte al CPUN, Benedict Cazemir Ionescu, care spune judecatorului ca procurorii militari care au instrumentat…

- Horoscopul zilei de Sambata 30 Decembrie 2017 HOROSCOP 30 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) S-ar putea sa primesti cadouri, recompense sau vesti legate de salariul de la un loc de munca. Se pare ca este nevoie sa-ti revizuiesti bugetul de venituri si cheltuieli, orientandu-ti eforturile…

- Satui de promisiuni neonorate, mai ales ca schimbarile din sistem au fost solicitate prin proteste și manifestații de strada, medicii de familie au luat o decizie radicala: incepand cu data de 3 ianuarie 2018, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii…

- Unul dintre cei mai cunoscuti neurochirurgi romani a vorbit la „antena3 live” despre cele mai importante aspecte care pot ajuta creierul in activitatea sa permanenta de a mentine organismul in functiune. In doar cateva randuri iata o sinteza despre ce este bine si ce nu este bine sa faci pentru a ajuta…

- Kelemen Hunor afirma ca modificarile aduse legilor justitiei nu afecteaza independenta sistemului judiciar: "Eu am recitit aseara cele trei legi modificate si trebuie sa va spun ca nu am gasit niciun articol care sa influenteze independenta justitiei, care sa subordoneze justitia politicului, nici un…

- Conducerea unei organizatii antreprenoriale este un lucru provocator. Departe de a beneficia sau de a avea nevoie de gradul de procedurizare al unei corporatii, firma antreprenoriala ajunsa la un colectiv de 50-80 de angajati poate testa abilitatile de lider ale oricarui executiv de top. Atunci…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu este șocata de crima de la metroul din București, care a indurerat o țara intreaga. Marți seara, o crima oribila a avut loc la stația de metrou Dristor 1, unde o femeie a impins o tanara pe șine , care a murit. Imaginile surprinse de camerele de inregistrare…

- Berbec O saptamana in care sunteti preocupat mai mult de dumneavoastra și de nevoile pe care le aveti. Sanatatea este vulnerabila și de aici și starile de spirit sunt fluctuante. Evitati consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale, pe cat posibil. Sunteti foarte sensibil…

- "Nu as putea caracteriza activitatea Camerei Deputatilor, dar va pot spune un singur lucru: modificarea legilor Justitiei in aceste conditii improprii si fara sa avem studii de impact cu referire la rezultatele care s-ar produce va bulversa in mod sigur Justitia romana. Acest aspect se vede de catre…

- Dorinta de crestere a cotei de piata si de acoperire a unor zone noi, in vederea extinderii afacerilor, sunt principalele argumente ale producatorilor de materiale de constructii care au in plan dezvoltarea unor fabrici noi. Asta in ciuda faptului ca unitatile de productie care functioneaza acum sunt…

- Helmuth Duckadam se teme de meciul pe care FCSB il va juca maine la Timișoara, in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Președintele de imagine al FCSB-ului e pus pe ganduri și de distanța de 5 puncte pe care CFR-ul a reușit sa o puna fața de roș-albaștri. "Una e sa vrem sa cucerim eventul, alta e…

- Pentru 2018, Primaria Rosiori vrea sa mentina taxele si impozitele la nivelul celor din 2017 in Social / Primarul Municipiului Rosiorii de Vede anunta intentia de a supune spre analiza Consiliului Local proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, se arata…

- O femeie aflata pe moarte și-a implinit ultima dorința cu ajutorul a doi paramedici. A vrut sa vada pentru ultima oara oceanul. „Acum totul este bine, sunt liniștita”, a spus femeia, care dupa doar cateva zile și-a dat ultima suflare, relateaza Daily Mail. Doi paramedici ai serviciului de ambulanța…

- Nutrientii au un impact imens asupra starii de spirit si a functionarii creierului. Sistemul nervos uman are nevoie de anumite minerale, vitamine, acizi grasi si aminoacizi pentru a functiona corespunzator. Iata trei nutrienti importanti care te vor ajuta in lupta impotriva depresiei si anxietatii. …

- Este un lucru normal si, in cele mai multe cazuri, sanatos. Modul in care se cearta cuplurile creeaza probleme si duce la complicarea si inveninarea lucrurilor. Un studiu realizat la Universitatea din California a descoperit ca modul in care te comporti in timpul conflictului dezvaluie multe atat…

- Suferinta in dragoste devine un lucru din ce in ce mai comun in zilele noastre. Ai spune ca nu are efecte decat asupra starii noastre generale, dar cercetarile arata ca este foarte periculoasa si asupra inimii, conform DailyMail.

- Președintele Consiliului Județean Cluj a emis autorizațiile pentru construirea, respectiv reabilitarea sau modernizarea a trei gradinițe din comunele clujene. Astfel, urmeaza a fi construita o gradinița cu program normal în localitatea Catina, în timp ce gradinița din…

- Premierul Mihai Tudose a sustinut, duminica, un scurt discurs in fata tinerilor social-democrati, reuniti in Congres la Romexpo pentru a-si alege presedintele. Premierul le-a cerut sa nu-si vanda si sa nu-și negocieze visele si a incheiat cu sintagma „Sa traiti!”. „Incercati nu sa ne faceti pe noi sau…

- Liviu Dragnea le-a vorbit tinerilor social-democrați despre razboaiele pe care PSD le duce in ultima perioada. "Ne luptam și cu adversari nepolitici implicați ilegal in lupta pentru putere. Ceea ce știm cu toții ca PSD-ul nu va da inapoi.", a spus liderul PSD."Partidul nostru se lupta cu mize…

- „Vremuri din ce in ce mai urate. Vedem cum parlamentul si guvernul, prevalandu-se cinic de principiile democratiei, darama unul dupa altul, in stilul cel mai nedemocratic cu putinta, pilonii natiunii: dupa justitie, a venit randul economiei si finantelor. Educatia si cultura sunt deja sub nivelul solului.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Tokyo, ca atacul armat comis duminica intr-o biserica din Texas, soldat cu cel putin 26 de morti, nu pune problema reglementarii regimului armelor de foc, ci pe cea a sanatatii mintale a autorului masacrului, transmit…

- Gemeni Intre 5 noiembrie, dupa ora 12:26′, și 7 noiembrie dimineața, Luna va strabate sectorul personal natal și ii va face mai veseli, mai senini și mai plini de verva, Gemenii reușind sa-i incante pe cei din preajma cu felul lor optimist și detașat de a privi viața. In seara zilei de 5 noiembrie,…

- Problemele de sanatate provocate de stresul de la munca nu discrimineaza pe nimeni. Indiferent ca ești recepționier in vreo corporație sau ai fondat un startup de milioane, stresul nu te-a ocolit și, cu siguranța, ai la activ multe nopți nedormite.

- E gata expertiza in cazul Pata Rat. Printre masurile prioritare, protejarea centurii Clujului Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a anuntat, in premiera, joi, la Realitatea FM Cluj, ca institutia a primit rezultatele expertizei care arata cauzele alunecarii de teren de la Pata Rat si…

- Iuliana Luciu a postat pe retelele de socializare un mesaj emotionant, alaturi de sora sa, Nicoleta Luciu. Cele doua vor pleca in aventura vietii, foarte departe, in Asia. Fosta asistenta a Simonei Gherghe se va intrece intr-o cursa pe viata si pe moarte in inima salbaticiei si va trebui sa faca echipa…

- In curand trecem la ora de iarna. Aceste schimbari de ora se fac de doua ori pe an, dar sunt percepute din greu de organismul uman. De aceea apar tot mai mulți care susțin ca ar trebui sa se renunțe la aceste schimbari de ora.Dana Grecu, scandal in direct la TV cu Moise Guran: Nu ți-e jena?…

- Rezultatele unui studiu al Facultații de Medicina Erasmus din Rotterdam nu vor fi pe gusturile ateilor. Se confirma statistic o teorie mai veche care spune ca religia, indiferent de realitatea credințelor propovaduite, are o utilitate sociala importanta. Participarea la activitați religioase este…

- Referitor la unele informații aparute in spațiul public, cu privire la desființarea sau comasarea unor linii de transport public de calatori din municipiul Brașov, RATBV S.A. face urmatoarele precizari: Informațiile prezentate nu sunt de actualitate și nu reprezinta fundamentul unor masuri ce ar urma…

- Din cauza unor defecțiuni de ordin tehnic la nivelul unui server central al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, joi, 26 octombrie, nu se vor putea desfașura activitați cu publicul la nivelul serviciilor centrale și județene. Personalul de interventie lucreaza deja…

- "Gabriela Firea este candidatul PSD, cu cele mai mari șanse, pentru a deveni președinte al României". Aceasta este predicția facuta de un celebru deputat. Remus Borza a spus ca Gabriela Firea este candidatul PSD cu cea mai buna notorietate. Pe de alta parte, deputatul a zis,…

- Atat liberalii, cat si social democratii constanteni si au desemnat presedintii la nivelul organizatiei de pensionari. La sfarsitul saptamanii, social democratii s au reunit in cadrul conferintei judetene a organizatiei de seniori a PSD. Aceasta si a desemnat prin vot presedintele, in persoana lui Gheorghe…

- HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Iti poti achita cu succes facturile restante sau alte tipuri de datorii. S-ar putea sa fii nemultumit de banii si bunurile pe care le detii in comun cu un partener de viata sau de afaceri. Evita sa te destainui celor apropiati vizavi de planurile…

- Se apropie iarna si se pare ca aceasta nu va fi una deloc usoara. Directorul Agentiei Nationale de Meteorologie a anuntat ca urmeaza un anotimp plin de fenoneme severe si reci, cu ninsori si temperaturi care noaptea scad sub limita gerului in noiembrie si decembrie si cu viscole in ianuarie si februarie.…

- Dorinta lui Malone de a-si pune creierul la contibutie vine intr-un moment extrem de nepotrivit. "Frana" din integrame provoaca un accident de toata frumusetea si sunt nevoiti sa ajunga la un mecanic.

- In sedinta in care Sevil Shhaideh si Rovana Plumb si-au anuntat demisiile, un alt ministru a fost gata sa faca un pas similar. Social-democrata Doina Pana a confirmat varianta aparuta recent in spatiul public, cum ca ar fi fost gata sa paraseasca Guvernul Tudose, asemeni colegelor sale demisionare,…