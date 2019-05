Presiune scăzută la apă în Recaș, timp de 10 zile! Aquatim anunța ca, in perioada 07-17 mai, se executa lucrari de reabilitare a forajelor din localitatea Recaș. In aceasta perioada este posibil ca presiunea in rețeaua de distribuție sa fie scazuta. La reluarea alimentarii cu apa rece este posibil ca la robinetele consumatorilor din zonele mentionate sa curga apa tulbure. Aceasta perturbare va fi de […] The post Presiune scazuta la apa in Recaș, timp de 10 zile! appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis sase mesaje de avertizare pentru vremea severa inainte ca fenomenul devastator de la Drajna sa se produca, a anuntat la Realitatea TV, directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), Florinela Georgescu. Specialistii asociaza intensificarea…

- Vremea continua sa fie urata in perioada urmatoare. Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben ce va intra in vigoare de la ora 14:00 și este valabila pana maine la ora 21:00. In acest interval sunt asteptate ploi in cantitati semnificative, descarcari electrice, vant puternic si caderi de…

- In perioada 26 aprilie – 1 mai, casieriile Aquatim vor fi inchise, impreuna cu birourile de relații cu publicul, care gestioneaza reclamațiile, contractele și avizele tehnice. Clientii iși pot achita insa facturile online, cu card bancar, pe site-ul societații, precum și la numeroase puncte de plata,…

- Aquatim a programat, astazi, intreruperea apei in doua localitați din Timiș, dar și pe mai multe strazi din Timișoara. Preț de cateva ore nu va curge apa la robinetele timișorenilor de pe strazile Silistra, Sergent Mușat, Piața Maraști, Oituz, Inocențiu Klein, Rascoala din 1907, respectiv in localitațile…

- O lume intreaga de acorduri, nume sonore, artiști in plina ascensiune și atmosfera relaxanta intr-un mediu urban in centrul orașului Timișoara. Primii artiști anunțați pentru ediția cu numarul 7 sunt: TANK and THE BANGAS, Zara McFarlane, Aron Ottignon și Jazzmeia Horn TANK and THE BANGAS Grupulformat…

- Aquatim programeaza și astazi, 27 februarie, intreruperi in furnizarea apei. Pentru a putea remedia unele avarii aparute, Aquatim va intrerupe apa pe strazile Cosminului, Constantin Brancoveanu, Livezilor, Vasile Lucaci, Teodor Mihaly și Munteniei. Tot astazi va fi intrerupta apa in Recaș și in Moșnița…

- Aquatim a programt o serie de intreruperi in furnizarea apei, ca urmare a intervențiilor pentru remedierea unor avarii. Astfel, vor fi afectați timișorenii de pe strazile Stelelor, Torontal, Timiș, Labirint, Amforei, Ioan Slavici, Gheorghe Pop de Basești, Garii și Liviu Rebreanu. Aceleași probleme vor…

- Festivalul Artelor Timisorene incurajeaza artistii locali, profesionisti sau amatori, sudentii, elevii, toti timisorenii creativi si pasionati de cele sapte arte, sa se exprime in spatiul public. Primaria Timisoara ii invita, pe cei care doresc sa participe la Festivalul Artelor Timisorene, sa depuna…