Presiune scăzută a apei într-o localitate din Timiș In localitatea Jena din județul Timiș, presiunea apei va fi scazuta miercuri, 14 august, respectiv vineri, 16 august, in intervalul orar 9.00 – 14.00. Se vor spala rezervoarele de inmagazinare a apei și rețelei de distribuție. Spalarea conductelor face parte din programul de mentenanța a rețelelor și urmarește asigurarea calitații apei distribuite consumatorilor. „Pe durata ... The post Presiune scazuta a apei intr-o localitate din Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

