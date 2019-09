Preselecții ”Românii au talent”. Acolo se afla bărbatul care a scos un pistol și un cuțit Un barbat, in varsta de 29 de ani, a fost internat in spital dupa ce ar fi devenit agitat intr-un hotel din Capitala, dupa care a scos un cuțit și un pistol airsoft, informeaza Poliția Capitalei. Barbatul se afla la o selecție pentru o emisiune de televiziune. Potrivit unor surse Mediafax, este vorba despre preselecția pentru emisiunea „Romanii au talent". Acesta a scos armele in fața concurenților și a ars o Biblie. Apelul la 112 a fost formulat duminica, la ora 12:45. Barbatul a fost imobilizat și condus la sediul Secției 2 Poliție pentru cercetari. Dupa audieri,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

