- Localnicii din satele de la Dunare din județul Dolj pastreaza inca una dintre cele mai vechi tradiții, „Hora de pomana”, care presupune pomenirea morților, organizata in prima, a doua si a treia zi de Pasti, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit reprezentantilor Centrului Judetean pentru…

- Luni, 8 aprilie 2019, a avut loc preselecția Festivalului-concurs național „Teleorman Pop Fest”. S-au inscris 32 de concurenți, iar dupa preselecție au ramas 18 concurenți. Cei 18 concurenți vor fi prezenți la Alexandria in ziua de 7 mai 2019, ora 10.00, la sediul Centrului Judetean pentru Conservarea…

- O expoziție de picturi nonfigurative realizate de artiștii prezenți in cele 29 de ediții ale GORJFEST va fi vernisata joi 11 aprilie 2019 in sala „Florin Isuf” a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Curatorul expoziției Teodor Dadalau a adunat cele mai frumoase…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a continuat seria de expoziții cu vernisarea expoziției „Peisajul” in sala „Florin Isuf”. Expoziția cuprinde mai multe tablouri realizate de artiștii plastici prezenți la cele 29 de ediții Gorj Fest. Aceasta retrospectiva Gorj…

- Angajați ai M.A.I., laureați ai festivalurilor organizate de Centrul Cultural al M.A.I. alaturi de membri ai Ansamblului Folcloric „Doruri Satmarene” al Județului Satu Mare și artiștii George Negrea și Petrica Mureșan vor incanta publicul cu emoționante momente muzicale. Spectacolul va avea loc in data…

- 7 aprilie – termenul limita de inscriere la Festivalul “Teleorman Pop Fest” in Eveniment / on 12/03/2019 at 12:32 / Consiliul Judetean Teleorman, prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman, organizeaza, in acest an, cea de-a 50 a editie a Festivalui National…

- Abia intorși acasa din Elveția, Cucii din Branesti au fost chemați sa alunge iarna din Bulgaria, de data aceasta in orașul Yambol, la Festivalul International al Maștilor „Kukerlandia”. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 443, ediția print La acesta a 20-a editie a festivalului au participat…

- Icoana de Laz, unul dintre cele mai cunoscute stiluri iconografice romanești de icoana pe sticla, va fi promovata printr-o expoziție la Satu Mare. Denumita „Icoana de Laz – Maria Poenariu și a VI-a generație”, expoziția va avea vernisajul joi, 21 februarie 2019, ora 16:00, la Galeria de Arta a Centrului…