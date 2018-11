In spatele confruntarii navale dintre Ucraina si Rusia in largul Crimeii stau doi lideri - Vladimir Putin la Moscova si Petro Porosenko la Kiev - ambii preocupati de consolidarea popularitatii lor in cadere libera, noteaza marti intr-o ampla analiza France Presse. Consideratiile de politica interna interfereaza cu provocarile strategice si militare in Marea Azov in aceasta noua escaladare a tensiunilor intre cele doua foste republici 'surori' din cadrul Uniunii Sovietice. La Moscova, omul forte al Rusiei, Vladimir Putin, si-a vazut popularitatea - foarte ridicata timp indelungat - prabusindu-se…