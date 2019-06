Preşedinţii Trump şi Macron anunţă obiective comune privind Iranul Cei doi sefi de stat au participat impreuna joi, la Colleville-sur-Mer, la aniversarea a 75 de ani de la debarcarea aliata in Normandia din cel de-al doilea razboi mondial. Ambii au insistat ca nu doresc ca Iranul sa obtina arme nucleare.



Macron a adaugat ca atat el, cat si Trump spera sa limiteze si programul iranian de inarmare cu rachete si influenta Iranului in Orientul Mijlociu.



Presedintii au incercat sa ocoleasca divergenta privind acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul de puterile internationale. Statele Unite s-au retras unilateral din acord anul trecut, in ciuda… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat sambata ca negocieri cu Statele Unite vor putea avea loc numai in “respect” reciproc si “in cadrul dreptului international”, potrivit site-ului guvernamental, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . “Suntem oameni de ratiune si negociere si ne asezam la masa…

- Statele Unite sunt pregatite sa poarte un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, însa trebuie sa vada ca se comporta ca "o țara normala", a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo, potrivit agenției Reuters, citeaza Mediafax.Președintele…

- Un diplomat german de rang inalt se afla joi la Teheran pentru intalniri cu oficiali iranieni, incercand sa mentina in vigoare acordul nuclear din 2015 si sa dezamorseze situatia tensionata din regiune, a declarat agentiei Reuters o sursa diplomatica germana, potrivit agerpres.ro.Jens Ploetner,…

- ''Presa Fake News au publicat ca de obicei o informatie falsa, fara nici o cunostinta (pe aceasta tema, nota red.agentiei) potrivit careia SUA incearca sa angajeze negocieri cu Iranul'', a scris Trump pe Twitter. ''Aceasta informatie este falsa'', a adaugat miliardarul, fara sa para clar la ce publicatie…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat Iranul cu distrugerea, in cazul unui atac vizand interese americane, in contextul in care relatiile intre Teheran si Washington sunt extrem de tensionate de la reimpunerea sanctiunilor economice americane Republicii islamice, in noiembrie, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- "Decizia oportuna a Republicii Islamice referitorare la angajamentele fata de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, acordul nuclear) arata ca Iranul nu se afla intr-o pozitie slaba", a spus intr-un discurs in parlament Ali Mottahari, citat de agentia oficiala Irna.Teheranul a anuntat…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…