Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce inițial a anunțat ca nu va merge la recepția organizata de președintele Romaniei la Palatul Cotroceni cu ocazia implinirii a 100 de ani de la Marea Unire, prim-ministrul Viorica Dancila s-a hotarat sa accepte invitația lui Klaus Iohannis, informeaza Antena 3. Recepția oferita cu prilejul…

- Eveniment Mesajul premierului Dancila pentru romani, de Sfantul Andrei: Romanii sarbatoresc anul acesta cu mai multa emotie Tweet Print Mail Autor: Diana Grigore astazi, 11:56 1 „Ziua Sfantului Apostol Andrei, cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei o sarbatorim, anul acesta, cu mai multa…

- Mesajul prim-ministrului Viorica Dancila cu ocazia sarbatoririi zilei Sfantului Apostol Andrei: Ziua Sfantului Apostol Andrei, cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei o sarbatorim, anul acesta, cu mai multa emoție decat oricand, grație imprejurarilor istorice unice la care avem privilegiul sa fim martori. …

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, transmite vineri un mesaj de ziua Sfantului Andrei.„Sarbatorim astazi ziua Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei, o zi care face parte dintr-o succesiune de mari sarbatori care au in centrul lor țara noastra și destinul romanesc. La 100 de ani de…

- Cu ocazia sarbatorii Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei, transmitem tuturor aiudenilor care iși serbeaza azi onomastica, un calduros „La multi ani”, multa sanatate, multe realizari si tot ce va doriti alaturi de cei dragi. Citește și MESAJE de SFANTUL ANDREI. Ce SMS-uri, urari, felicitari,…

- Mesaje la sedinta solemna dedicata celebrarii Centenarului Marii Uniri Foto: Agerpres. Cele mai înalte autoritati ale statului au transmis astazi mesaje la sedinta solemna a Senatului si Camerei Deputatilor dedicata celebrarii Centenarului Marii Uniri. În timp ce seful statului…

- PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a ajuns la 28%, in timp ce PNL, macinat de probleme interne, se situeaza la 27%, reiese dintr-un sondaj IMAS comandat de USR si citat de Adevarul. Miscarea Romania Impreuna, partidul condus de Dacian Ciolos a depasit, la mustata, USR, in timp ce ALDE,…

- Echipa PoliticScan/Stiripesurse.ro a obținut in exclusivitate de la Centrul de Sociologie Urbana și regionala (CURS) datele privind increderea membrilor PSD in personalitați. Sondajul a avut loc in perioada 27 aprilie-8 mai.In topul increderii conduce Gabriela Firea (83%) urmata de Calin…