Preşedinţii secţiilor de votare din Prahova vor fi, mâine, traşi la sorţi V. Stoica Președinții și locțiitorii acestora care iși vor desfașura activitatea in secțiile de votare ale județului Prahova la alegerile prezidențiale din 10, respectiv 24 noiembrie, vor fi trași la sorți maine, incepand cu ora 10.00, la Palatul Administrativ din Ploiești. Potrivit reprezentanților Instituției Prefectului, Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca in zilele de 26 și 27 octombrie au loc tragerile la sorți computerizate la nivelul intregii țari. Potrivit legislației electorale in vigoare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia sunt desemnati… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca sambata si duminica aceasta vor avea loc tragerile la sorti computerizate prin care vor fi desemnati presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si loctiitorii acestora la alegerile prezidentiale. Potrivit legislatiei electorale…

- „Va aducem la cunostința, ca in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr.208/2015, cu modificarile și completarile ulterioare, ședinta privind tragerea la sorti…

- Aceștia vor fi desemnați pana pe 27 octombrie, prin tragere la sorți V. Stoica Președinții secțiilor de votare organizate la nivelul intregii țari pentru alegerea președintelui Romaniei (care se va desfașura, in țara, in zilele de 10 noiembrie – primul tur de scrutin și, respectiv 24 noiembrie – al…

- AEP indeamna cetatenii sa se implice in alegeri ca experți electorali. Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buica, lanseaza un apel catre cetațenii romani interesați sa se implice in alegerile prezidențiale din acest an, recomandandu-le sa se alature echipei…

- Corpul expertilor electorali reprezinta evidenta permanenta a persoanelor care pot deveni presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara sau loctiitori ai acestora, infiintata, gestionata si actualizata de catre AEP, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. Totodata,…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, lanseaza un apel catre cetatenii romani interesati sa se implice in alegerile prezidentiale din acest an, recomandandu-le sa se alature echipei AEP in calitate de experti electorali. „Odata intrati in Corpul expertilor…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, lanseaza un apel catre cetatenii romani interesati sa se implice in alegerile prezidentiale din acest an, recomandandu-le sa se alature echipei AEP in calitate de experti electorali. "Odata intrati in Corpul expertilor…

- "Odata intrati in Corpul expertilor electorali, cetatenii au sansa de a participa la tragerile la sorti pentru toate alegerile si, din pozitia lor de presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau de loctiitori ai acestora, au posibilitatea de a contribui nemijlocit la derularea…