- Presedintele american Donald Trump a decis sa elimine toate scutirile acordate unui grup de opt economii care puteau achizitiona petrol iranian fara sa se confrunte cu sanctiunile SUA, a informat luni intr-un comunicat Casa Alba, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Statele Unite, Arabia Saudita…

- Numarul susținatorilor președintelui american Donald Trump a scazut cu 3%, ajungând la cel mai scazut nivel de anul acesta, în urma publicarii raportului procurorului special Robert Mueller privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters…

- Administrația de la Tokyo îi va lansa președintelui american Donald Trump o invitație pentru o vizita oficiala în Japonia în perioada 25-28 mai, a declarat vineri purtatorul de cuvânt al Guvernului, scrie Mediafax, citând Reuters.În cadrul vizitei, Donald…

- Secretarul american al Justitiei William Barr a anuntat marti ca intentioneaza sa faca publica, intr-o saptamana, o versiune cenzurata a raportului de ancheta al procurorului special Robert Mueller cu privire la o presupusa complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a adoptat joi o rezolutie prin care cere incetarea sprijinului SUA pentru coalitia militara condusa de Arabia Saudita in Yemen, respingand politica presedintelui Donald Trump fata de Riad, transmit Reuters, dpa si AFP, potrivit Agerpres. Rezolutia,…

- Președintele american Donald Trump era dispus sa relaxeze sancțiunile impuse Coreei de Nord, in cadrul summitului din Vietnam, dar a propus o clauza in cazul in care Coreea de Nord relua testele balistice, relateaza presa sud-coreeana, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Informațiile privind…

- Coreea de Nord a revenit asupra unei decizii de a-si retrage staff-ul dintr-un birou de legatura inter-coreean, acestia intorcandu-se la posturile lor luni, a anuntat Coreea de Sud, o decizie venita dupa ce presedintele american Donald Trump a decis sa nu impuna noi sanctiuni Nordului, scrie Reuters.

- Senatul american, majoritar republian, a adoptat joi - cu 59 la 41 de voturi - o rezolutie care anuleaza procedura ”urgentei nationale” decretate de presedintele republican Donald Trump cu scopul de a debloca fonduri in vederea construirii zidului impotriva imigrantilor pe care vrea sa-l construiasca…