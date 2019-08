Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit in aceasta seara (ora 21.00) de presedintele SUA Donald Trump. Este a doua intalnire la Casa Alba intre cei doi sefi de stat in decurs de numai doi ani. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile in Marea Neagra si prezenta militarilor…

- Klaus Iohannis efectueaza, in numai 2 ani, a doua vizita oficiala in SUA. Pentru prima data, un presedinte al Romaniei se intalneste cu tot guvernul american, urmand a fi semnata o declaratie politica comuna, pentru Marea Neagra, prima dupa 10 ani. Vizita la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii,…

- Cu doua luni inainte de campania pentru prezidentiale, Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de Donald Trump. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile SUA in Marea Neagra, franate de PSD, si prezenta militarilor americani in Romania. „Se va face un pas in fata pentru…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca președintele Klaus Iohannis nu s-a consultat inainte de a pleca in Statele Unite, inainte de intalnirea cu Donald Trump. Ludovic Orban a raspuns ca ”In conformitate cu Constituția Romaniei și cu deciziile Curții Constituționale, cel care conduce politica…

- Raspunde unei invitații aproape personale a lui Trump Președintele Klaus Iohannis va face, in perioada 19-20 august, o vizita la Washington, la invitația omologului american, Donald Trump. Premierul Dancila a menționat faptul ca președintele nu a solicitat mandatul necesar din partea Parlamentului.…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 19 - 25 august: *** Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, luni si marti, o vizita la Washington, la invitatia omologului american, Donald Trump. Intrevederea celor doi presedinti este programata pentru marti, dupa cum au anuntat, pe 6 august,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a avut vineri o intalnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm. Tema discutiilor a fost consolidarea relatiilor dintre Romania si SUA.