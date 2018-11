Presedintii Iohannis si Macron au semnat o declaratie privind parteneriatul strategic dintre Romania si Franta

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost abordate teme precum dezvoltarea dimensiunii apararii la nivelul Uniunii Europene, Cu prilejul vizitei oficiale efectuate in Republica Franceza, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a purtat marți, 27 noiembrie a.c., convorbiri oficiale cu Președintele Republicii Franceze, domnul Emmanuel…

- Presedintele Klaus Iohannis si omologul sau francez, Emmanuel Macron, au semnat, marti, la Palatul Elysee, o declaratie politica in cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele doua tari. In document se stipuleaza ca Romania si Franta vor defini impreuna si vor pune in aplicare o noua foaie de parcurs…

