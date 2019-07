Stiri pe aceeasi tema

- „Le mulțumesc colegilor din PNL pentru ca au fost de acord cu propunerile prezentate. Propunerile pe care le-am facut corespund unui profil de leadership pe care il vedem ca este necesar in prezent in București. Am cerut increderea Biroului Executiv pentru urmatoarea echipa cu care voi lucra cot…

- Presedintii interimari ai filialelor de sector PNL Bucuresti au fost alesi, luni, in sedinta Biroului Executiv, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, declarand ca la nivelul Capitalei partidul sau va intra "intr-un amplu proces de recastigare a increderii cetatenilor". Presedintii interimari…

- Ludovic Orban a prezentat, luni, liberalilor propunerile de președinți interimari ai organizațiilor PNL de sectoare, in ședința BEX, care a inceput la ora 10.00, la Parlament. Astfel, liberalii au hotarat, potrivit unor surse politice, cine vor fi președinții interimari la organizațiile de sector:Sectorul…

- Președintele PNL Ludovic Orban a decis sa amane, pentru saptamana viitoare, prezentarea propunerilor de președinți interimari ai organizațiilor PNL din sectoarele Bucureștiului, au precizat surse din partid. Decizia de amanare a fost luata din neintrunirii cvorumului la ședința de luni a Biroului Executiv.…

- Președintele Ludovic Orban va prezenta liberalilor, in ședința de luni a Biroului Executiv de la ora 12.00, propunerile de președinți interimari ai organizațiilor PNL de sectoare, au precizat surse din partid, pentru MEDIAFAX.Printre numele vehiculate ar fi avocatul Cristian Bacanu, Sebastian…

- Violeta Alexandru, consilier al presedintelui PNL, a fost propusa, marti, de Ludovic Orban presedinte interimar al PNL Bucuresti, potrivit unor surse citate de Agerpres. Violeta Alexandru l-ar inlocui astfel pe Cristian Bușoi, care a demisionat dupa alegerile europarlamentare ca urmare a rezultatelor…