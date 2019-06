Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal feminin din Hexagon, dupa ce China a invins Africa de Sud cu scorul de 1-0, joi, la Paris, in Grupa B, relateaza AFP.

- Potrivit legislatiei electorale in vigoare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia sunt desemnati de catre AEP, in sedinta publica, anuntata cu 48 de ore inainte, prin tragere la sorti computerizata, organizata la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti,…

- „Acei 22 de ani de viața naționala in cadrul statului roman au dus la progrese enorme pe terenul cultural, social și economic. Analfabetismul, aceasta rușine a stapanirii țariste, aproape dispare. Reforma agrara facuta in mod egal pentru toate naționalitațile duce la o inflorire a economiei rurale,…

- Un polițist roman sub acoperire a devenit erou in Italia. Acesta s-a infiltrat in sanul unei organizații de traficanți de droguri, reușind sa ajute la destructurarea organizației criminale. Polițistul romans-a infiltrat in rețeaua di distribușție a drogurilor care erau aduse din America de Sud. Acest…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Custodele Coroanei romane, Margareta, si principele Radu au fost primiti marti, cu garda de onoare, de vicepresedintele Senatului Republicii Franceze, Philippe Dallier, care i-a insotit pe oaspeti in sediul Legislativului de la Paris, Palatul Luxemburg.…

- ■ conducerea Companiei Mecanice de Echipamente Speciale are ca obiectiv in 2020 cresterea capacitatii de productie, investind 5 milioane de euro intr-o hala de 3.000 de metri patrati ■ prioritatea acestui an este ca 70% din productie sa fie livrata pe pietele externe din tarile ex-sovietice, Europa,…

- Stoltenberg, a avertizat Congresul SUA, miercuri, de amenintarea pentru alianta a unei „Rusii mai agresive" si a atras atentia asupra incalcarii de catre aceasta a Tratatului INF, informeaza Reuters. „NATO nu intentioneaza sa desfasoare rachete nucleare terestre in Europa," a spus Stoltenberg.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi marti dimineata la Palatul Elysee pe omologul sau chinez, Xi Jinping, cancelarul german, Angela Merkel, si pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a discuta despre comert si climat, a anuntat joi presedintia Frantei, relateaza…