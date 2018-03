Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, impreuna cu autoritațile ucrainene din Cernauți și Lvov vor continua demersurile pentru construcția drumului rapid care sa lege Marea Baltica de Marea Neagra. Gheorghe Flutur a avut o intalnire de lucru la Consiliul Județean Suceava pe teme…

- La Muzeul Bucovinei va fi lansat la finalul acestui an un sistem de realitate virtuala (VR) cu ajutorul caruia vor putea fi vizualizate trei strazi din municipiul Suceava asa cum erau acum 100 de ani. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, care a declarat ca sistemul…

- Președinții de parlament din Republica Moldova, Georgia și Ucraina au refuzat sa raspunda in limba rusa la o intrebare adresata lor in limba rusa de catre unul dintre jurnaliști. Asupra acestui fapt a atras atenția opiniei publice președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor, Inna…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a avut in aceste zile mai multe intalniri la sediul instituției in vederea completarii și detalierii calendarului de evenimente care vor avea loc in județul Suceava sub egida Centenarului. Luni a avut loc intalnirea cu reprezentanții etniilor din Bucovina,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat initierea unui nou proiect dedicat Centenarului, ”Bucovina, Mica Europa”, in care sa fie implicate toate etniile care convietuiesc in aceasta zona si cu ai caror reprezentanti s-a intalnit luni la Palatul Administrativ. ”In cadrul…

- S-a nascut la 20 februarie 1953, în s. Bujor, r-nul Hâncesti. În anii 1974-1978, a facut studii de canto popular și dirijat coral la Colegiul de muzica „Ștefan Neaga”, apoi, în perioada 1980-1985, a urmat catedra dirijat coral a Institutului de Arte „Gavriil…

- „Pe fonduri europene, dupa cum bine stiti, in anul 2017 s-a reusit acreditarea tuturor autoritatilor de management si, mai mult, am introdus in Legea salarizarii si acordarea unui procent de 25% pentru primarii, presedintii de CJ, acolo unde avem proiecte pe fonduri europene. Cu toate acestea, gradul…

- In cursul zilei de luni, 19 februarie, președintele grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina din Parlamentul Romaniei, deputat PNL de Suceava, Ioan Balan, a avut o intalnire cu Excelența Sa Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei la București, și cu Paul Rohovei, consilier in cadrul Ambasadei. Discuțiile…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a solicitat directorului companiei Tarom sa ia in calcul introducerea de noi curse internationale de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare". Gheorghe Flutur s-a intalnit, ieri, la Suceava, cu directorul general al Tarom, Werner ...

- Grupul energetic rus Gazprom a anuntat ca isi va reorganiza exporturile si va infiinta in acest sens o divizie integrata de distributie internationala. Gazprom, companie controlata de statul rus, a precizat ca acest proces de reorganizare se va derula in etape pe parcusul urmatorilor doi ani,…

- Evenimentele prilejuite de aniversarea a 630 de ani de atestare documentara a orașului Suceava au debutat, sambata la Cetatea Scaun a Sucevei. Manifestarile au avut loc in prezența a numeroase oficialitați și personalitați, atat din județul Suceava, cat și din Ucraina și Republica Moldova. Gazda manifestarilor…

- DN6, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din tara, pleaca din Bucuresti, trece prin Alexandria, Craiova, Timisoara si ajunge la granita cu Ungaria. Cei aproape 640 de kilometri ai sai au fost presarati anul trecut cu accidente in care 87 de oameni au murit. Unul dintre punctele nevralgice este la…

- Constructia unui nou ambulatoriu de specialitate la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava va costa 38,59 milioane de lei, potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobati in sedinta de ieri a Consiliului Judetean. Șeful administratiei judetene, Gheorghe Flutur, a precizat ca ...

- Peste 170.000 de tigarete susceptibile a proveni din contrabanda au fost ridicate in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict si a 13 perchezitii efectuate de politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Giurgiu, Suceava si Buzau, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, i-a sugerat noului ministru al romanilor de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, sa ia masuri ferme pentru sprijinirea cetatenilor romani din Ucraina. Alexandru Baisanu i-a explicat noului ministru problemele prin care au trecut, in Ucraina, scriitorul…

- Trei proiecte de hotarare care vizeaza Aeroportul International Maramures urmeaza a fi supuse votului consilierilor judeteni miercuri, 31 ianuarie, in prima sedinta ordinara din 2018 a CJ. Conform ordinii de zi este vorba de urmatoarele proiecte: Proiect de hotarare de modificare a Hotararii nr. 112/…

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Spitalul Judetean «Sf. Ioan cel Nou » din municipiul Suceava unitate aflata in subordinea Consiliului Judetean va beneficia in acest an de un buget de 20 de milioane de lei. Anuntul a fost facut vineri intr-o conferinta de presa de catre seful administratiei judetene, Gheorghe Flutur. El a enumarat…

- Premierul interimar Mihai Fifor a transmis, joi, prefectilor din judetele aflate sub cod de avertizare de vreme rea sa colaboreze cu presedintii Consiliilor judetene pentru a asigura ca nu exista drumuri judetene blocate si sa informeze permanent populatia cu privirea la starea drumurilor. …

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a solicitat ministrilor de Externe din Romania si Ucraina, Teodor Melescanu, respectiv Pavlo Klimkin, urgentarea procedurilor pentru constructia unei rute rutiere rapide pe ruta Cernauti – Suceava – Bucuresti. Gheorghe ...

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor…

- Doi miniștri au trait momente cumplite, in aceasta seara! A fost panica in aeronava Tarom spre Suceava. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, avionul cu destinația Suceava a fost obligat sa aterizeze la Iasi. In avion se aflau doi membri ai guvernului Tudose, ministrul Afacerilor Externe, Teodor…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat, astazi, ca noile zborurile internaționale din Suceava catre Madrid (Spania) și Verona (Italia), precum și cele din Suceava catre București vor incepe pe data de 25 martie 2018. Toate aceste zboruri vor fi operate de compania Cobrex Trans. Gheorghe…

- Consiliul Judetean (CJ) Suceava va demara in acest an reabilitarea unui numar de 18 drumuri judetene, valoarea totala a proiectelor ridicandu-se la 95 de milioane de euro, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, seful institutiei, Gheorghe Flutur. Presedintele CJ Suceava a precizat ca lungimea…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca o companie din Romania, Cobrex Trans, va opera zboruri de pe Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava catre doua noi destinatii externe.

- Politistii din Suceava l-au arestat pe Mykhailo Labutin, un infractor periculos aflat pe lista „Most Wanted“ a Interpolului, care era cautat in toata lumea in baza unui mandat de arestare emis in decembrie 2014.

- Începând cu 1 ianuarie 2018, Republica Moldova a preluat Presedintia Organizatiei pentru Democratie si Dezvoltare Economica GUAM, mandatul careia va dura pe parcursul întregului an, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul diplomație publica, comunicare strategica și interacțiune…

- Un cetatean ucrainean cautat de Interpol a fost prins de politisti, la Suceava. Mykhail Labutin, fostul sef al UKSPIRT din Ucraina, era cautat de Interpol pentru o delapidare de 6,5 milioane de dolari.

- Ultimele zile ale anului 2017 inseamna și premise pentru noi inceputuri in 2018. Sunt multe exemple la indemana, iar unul dintre ele este legat de fondurile europene și de colaborarile transfrontaliere. Este de notoritate in randul administrațiilor și nu numai faptul ca partea de frontiera externa a…

- Un obiect zburator neidentificat a fost fotografiat marti dimineata de romani din Vrancea, Bihor, Suceava, dar si din Gorj. Imagini similare au fost surprinse si in Rusia, in apropiere de granita cu Ucraina, dar si i...

- Festivalul de datini si obiceiuri „Dupa datina strabuna”, editia 2017, a atras mii de suceveni pe esplanada Casei de Cultura a municipiului Suceava. Formatii si grupuri de copii si adulti din judet, dar si din Iasi, Botosani sau Republica Moldova si Ucraina au prezentat sucevenilor dansurile, jocurile…

- Alesii judeteni au decis in sedinta deliberativului de vineri asupra infiintarii alveolelor de calmare a traficului pe drumurile judetene, la intrarile in localitatile din judet. Proiectul de hotarare, votat favorabil de Consiliul Judetean (CJ) Suceava, a fost initiat de consilierul PSD Dan Ioan Cusnir…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Ier. Petru Movila, mitropolitul Kievului, Sf. Mare Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon si Teodota Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Anastasia Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Francisca Cabrini Sfantul Ierarh Petru Movila, mitropolitul…

- Mistretul in varsta de trei ani, impuscat pe raza domeniului de vanatoare Botos, a fost descoperit de veterinarii din Suceava ca fiind radioactiv. Se fac mai multe teste pentru a se stabili modul in care a fost contaminat animalul. Mistretul a fost impuscat de vanatori la aproximativ zece kilometri…

- Consiliul Județean va participa, anul viitor, la opt targuri naționale și internaționale de turism. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca instituția pe care o conduce a stabilit programul participarilor la targurile de turism, in vederea promovarii județului și atragerii unui numar…

- Polițiștii de frontiera de la Sighetul Marmației au tras mai multe focuri de arma pentru capturarea unui barbat care, in apropierea graniței cu Ucraina, urma sa preia mai multe colete cu țigari trecute peste frontiera cu o drona. Alte importante cantitați de țigari de contrabanda, de proveniența ucraineana,…

- In data de 13 decembrie a.c., in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, cetatenii din Ucraina, Oleh P., in varsta de 50 de ani, Oleksandr P., in varsta de 44 de ani si Anatolii…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, transmis o adresa Ministerului Turismului și Ministerului Finanțelor Publice prin care solicita sa fie alocate fonduri pentru decontarea cheltuielilor pentru lucrarile executate la partia de schi de pe Rarau și pentru finalizarea tronsonului I al partiei.…

