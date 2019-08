Preşedinţii chinez şi filipinez doresc ameliorarea relaţiilor strategice dintre ţările lor Potrivit lui Xi, relatiile internationale si regionale au devenit "profund complicate", dar dorinta lui este de a conlucra cu Duterte pentru a ameliora relatiile strategice ale celor doua tari, potrivit agentiei de presa Xinhua.



Cooperarea dintre cele doua tari "va adauga energie pozitiva pacii si stabilitatii regionale", a spus Xi, primindu-l pe Duterte la resedinta de stat Diaoyutai, in Beijing.



Intrevederea dintre cei doi lideri de stat s-a centrat pe disputa teritoriala intre tarile lor in Marea Chinei de Sud, precum si pe un acord pentru dezvoltarea energiei petroliere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

