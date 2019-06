Expozitia este formata din fotografii inedite si carti, precum si documente referitoare la vizita Reginei Maria in Spania, pentru prima oara expuse publicului. Fotografiile provin de la Arhivele Nationale ale Romaniei, in timp ce Biblioteca Palatului Regal va expune trei portrete ale Reginei purtand semnatura acesteia, o editie format mare, de lux a cartii Reginei, My country, volumul Ode a la Roumanie par S.M. La Reine Marie de Roumanie si albumul La Esfera, cu imagini ale Reginei din presa spaniola.

Vor fi expuse si documente ale Casei Regale spaniole privind organizarea vizitei Reginei…