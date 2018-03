Stiri pe aceeasi tema

- ”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui dintre autoritațile publice, ceea ce ne cere statul de drept sa ne desfașuram activitatea numai pe baza legii. Am discutat cu premierul și articolul 3 din legea 182 spune ca protocoalele secrete nu pot impiedica accesul la informațiile…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila vine in contextul in care Președinția a informat, vineri, ca CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie

- Conform prerogativelor legale conferite de Constituția Romaniei și de Legea de organizare și funcționare nr. 415/2002, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii este autoritatea administrativa autonoma investita cu organizarea și coordonarea unitara a activitaților care privesc apararea țarii și securitatea…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, 20 martie, pe ordinea de zi fiind subiecte referitoare la activitatea in 2017 a institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla sesizarea de neconstitutionalitate privind Hotararea Parlamentului Romaniei numarul 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si a Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat. Intrebat daca este adevarat ca discursul…

- Serviciul Roman de Informații a deschis sesiunea de inscrieri la Academia Naționala de Informații, precum și pentru studii de lunga durata la Academia Tehnica Militara, Academia Fortelor Terestre si Universitatea Naționala de Aparare. Condiții de inscriere: ・ Absolventi de studii superioare, cu examen…

- Florian Coldea a pus siguranța romanilor in pericol in 2008, atunci cand acesta conducerea Serviciul Roman de Informații. Serviciile secrete ale Suediei au trimis catre SRI, SIE si celelalte institutii ale statului roman o informare conform careia mai multi cetateni de origine araba, unul cu cetatenie…

- Serviciul Roman de Informații a executat in anul 2014 de 31 de ori mai multe mandate pe siguranța naționala decat FBI-ul din SUA, potrivit președintelui Coaliției Romanilor din SUA, Chris...

- Angajații cu statut special din instituțiile de aparare și securitate naționala și personalul din Serviciul Roman de Informații (SRI) ar putea beneficia in 2018 de decontarea vacanțelor in locul voucherelor, potrivit unui proiect legislativ votat miercuri de senatori. Pentru a se putea aplica, acesta…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, ocazie cu care și-a prezentat propriul caz, cel in care a fost interceptat de SRI in anul 2014, in Dosarul Microsoft. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul…

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol" a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al anga...

- A fost in 2000, intre 15 februarie și 31 octombrie, șef al Marelui Stat Major al Armatei Romane. De unde a plecat dupa ce, pe 27 octombrie același an, a susținut o conferința de presa in care a afirmat ca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii urmarește și protejeaza activitatea gruparilor mafiote din…

- Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au fost invitati la ceremonia de investire a lui Donald Trump de un milionar american care era interesat sa faca afaceri cu statul roman, informeaza presa americana. Cel care a semnat invitatia celor doi romani la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut…

- De atata amar de vreme, atat Lucian Pahontu, cat mai ales Marian Hapau stateau barem linistiti cu privire la Consiliul Suprem de Aparare al Tarii, stiind ca de aici nu au cum sa se astepte la vreun cutit varat in spate. Cel putin atata timp cat consilierul prezidential pe probleme de securitate nationala,…

- Guvernul finlandez le-a cerut joi partidelor din opozitie sa sustina in parlament adoptarea rapida a unui proiect de lege privind monitorizarea comunicatiilor, pe fondul ingrijorarilor legate de actiuni de spionaj ale unor puteri straine si dupa primul atac terorist de pe teritoriul tarii, transmite…

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, in a doua lectura, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas. Pentru adoptarea proiectului de lege propus de Președinție au votat 280 de deputați, fata de numarul necesar pentru aprobare de 226. Documentul a fost susținut in principal…

- Armata va avea și in 2018 un buget considerabil, care reprezinta doua procente din Produsul Intern Brut. Asta inseamna puțin peste patru miliarde de euro. Suma este mai mare cu 11% fața de anul trecut pentru ca și valoarea toata a bugetului țarii a crescut. Ministerul Apararii ar putea semna anul acesta…

- Judecatoarea oradeana Florica Roman, a solicitat public, pe data de 29 dec. 2017, ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania sa precizeze concret care articole din “legile adoptate recent privind reforma justiției, in forma actuala,” au “convingerea”…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa doua-trei saptamani de intense investigații, purtatorul de cuvant SRI ne face o informare de o importanța cardinala. Legata de proveniența faimosului dispozitiv de interceptare montat in locuința ministrului de Interne Carmen Dan. Dezvaluirea este pe masura dimensiunii,…

- Serviciul Roman de Informatii reaminteste celor interesati ca angajeaza ingrijitoare in unitati sanitareConditii generale cetatenie romana si domiciliul in tara; stare de sanatate buna; conduita civica si morala corespunzatoare; respect fata de valorile si legislatia nationala; loialitate fata de tara,…

- Judecata in dosarul ”Gazeta” s-a incheiat! Dupa 11 ani in care dosarul a fost anchetat, Curtea de Apel Galati a decis achitarea tuturor inculpatilor. DIICOT a pierdut definitiv in dosarul Gazeta! Liviu Man, directorul Gazeta de Cluj, vorbeste intr-un interviu despre ce au insemnat cei 11 ani pentru…

- "Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii proiectului, dar, din senin, am auzit o declaratie in care spunea ca si-a pierdut increderea in ministrul Justitiei.…