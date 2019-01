Stiri pe aceeasi tema

- „Ma bucur sa constat ca politica de coeziune reprezinta o prioritate pentru Președinția romana” Dupa un interval tensionat, in care comisarul Corina Crețu a criticat in repetate randuri guvernul și pd fosta sa colega de banca europarlamentara, la rascruce de ani (la intrarea in cel care va decide cine…

- ''La multi ani! Ii urez succes Romaniei cu ocazia primei sale presedintii a (Consiliului) UE. Sunt increzator ca veti reusi si astept cu nerabdare sa colaborez cu dumneavoastra'', a scris oficialul european marti pe pagina sa oficiala de Twitter.Intre 1 ianuarie si 30 iunie 2019, Romania…

- România exercita, începând de astazi, primul sau mandat la Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, pe fundalul unei agende europene marcate de evolutii politice si dosare cu un impact decisiv asupra viitorului Uniunii, dar si în conditiile unui climat politic…

- Preluarea președinției joaca un rol important pentru o țara care are prilejul sa „se vanda” vecinilor. Chiar și așa, pe fondul tensiunilor din țara legate de reformele din Justiție, la Bruxelles a avut loc inclusiv o discuție care avansa ipoteza ca Romania sa nu mai preia președinția, ci sa o faca…

- Romania va conduce timp de 6 luni Europa, prin preluarea, la 1 ianuarie 2019, a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Conducerea Uniunii se asigura printr-un triumvirat, o formula din vremea Imperiului Roman. Romania va exercita președinția, alaturi de Finlanda și Croația. Țara noastra…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI)a preluat Președinția Comitetului Permanent pentru Cadastru in UE (PCC) de la Oficiul Federal de Metrologie și Topografie din Austria (BEV). Insemnele de mandat au fost preluate de președintele –director general al ANCPI, Radu Codruț Ștefanescu,…

- Gruparea #Rezist a anunțat un nou protest antiguvernamental masiv, ce urmeaza sa aiba loc de 1 decembrie în Piața Victoriei. Protestul vine drept raspuns privind ultimele evoluții din razboiul anti-justiție declanșat de PSD-ALDE, susțin organizatorii.Astfel, comunitațile civice…

- Iata transcrierea declarațiilor președintelui PNL, Ludovic Orban, la finalul Biroului Executiv al PNL – 5 noiembrie 2018: Partidul Național Liberal face apel la liderii majoritații guvernamentale sa se trezeasca macar in ceasul al doisprezecelea și sa ințeleaga ca Romania este stat membru…