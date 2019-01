Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, precizeaza ca exercitarea de catre Romania a presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene "nu va ingheta viata politica interna pentru sase luni". "Informatia potrivit careia in timpul Presedintiei Consiliului UE guvernele nu se schimba este falsa", scrie Remus…

- Curtea de Apel Bucuresti a anulat definitiv, printr-o decizie recenta, un Plan Urbanistic Detaliat (PUD) care prevede construirea unui complex de locuinte pe un teren de 1,1 hectare pe Soseaua Kiseleff 45, zona cunoscuta ca “gradinile Versailles ale Bucurestiului”. Informatia a fost transmisa de Nicusor…

- 'Am citit stirea referitoare la interviul presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acordat unei publicatii germane. As face cateva scurte comentarii. Constat ca s-a declansat campania electorala pentru Parlamentul European. Mai 2019 nu este departe. Romania este 'din punct de vedere…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a infirmat, duminica, afirmatiile potrivit carora ar urmari sa devina europarlamentar. "Aflu si eu ca vreau sa devin europarlamentar. Totalmente falsa 'informatia'!", a scris Toader, duminica, pe Facebook. Informatia a fost lansata…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, reactioneaza la informatia lansata de jurnalistul Rares Bogdan, cel care sustine ca Toader i-ar cere lui Dragnea un loc eligibil pe lista PSD pentru europarlamentare, in schimbul initierii unei OUG pentru amnistie si gratiere."Aflu si eu ca vreau sa devin…

- O poveste despre supraviețuire și alegeri dificile, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, „Submarinul” („Das Boot”) este un nou serial in opt episoade filmat in Germania, Franța, Cehia și Malta. Serialul este inspirat de romanul lui Lothar-Gunther Buchheim, publicat in 1973, și de filmul din…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat pe pagina de Facebook o fotografie cu unul dintre copiii sai, in timp ce se afla in plenul Camerei Deputatilor, acolo unde se citea motiunea simpla la adresa sa. Mai mult, acesta a fost surprins in timp ce-si facea un selfie, potrivit Realitatea TV.

- Informatia vehiculata de vicepresedintele USR, Cristian Ghinea, privind existenta unei rezolutii de excludere a ALDE România din formatiunea europeana, initiata de partidul Ciudadanos din Spania, care ar urma sa fie discutata luna viitoare, este una falsa, a declarat