Cei de la Politico scriu ca nimeni nu este mai calificat pentru a conduce Consiliul European decat Angela Merkel, cancelarul Germaniei, cea care se apropie de finalul celui de-al patrulea mandat in țara natala. Astfel, potrivit sursei citate, Merkel are forța necesara sa se opuna politicii lui Donald Trump, Vladimir Putin sau președintelui chinez Xi Jimping. „Merkel intruchipeaza atat unificarea Europei de dupa Razboiul Rece, cat și consensul UE centrist in jurul economiei sociale de piața, al valorilor liberale și al decenței umane”, scrie Politico.

Cu toate ca Angela Merkel, care va…