Preşedinţia UE, România. Hurezeanu: Pericolul Europei Diplomatul a participat vineri la conferinta "Romania la Presedintia Consiliului Uniunii Europene - Oportunitati si provocari", alaturi de ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt.



"Unul din riscurile mari ale noastre astazi in constructia statala interna, in consolidarea ei, dar si in managementul celor sase luni de presedintie a UE este absenta dorintei de consens si de compromis. Toti admiram convingerile politice si ideologice, chiar si ale adversarilor atunci cand sunt sincere. Performanta poti sa faci si la dreapta, si la stanga si la centru. Pericolul mare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

