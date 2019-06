Președinția UE a Finlandei vrea să consolideze statul de drept Finlanda intenționeaza sa plaseze apararea statului de drept în centrul președinției ei de șase luni, care începe de la 1 iulie. Polonia și Ungaria se afla în prim-planul îngrijorarilor legate de statul de drept în UE de mai mulți ani, însa statele membre și instituțiile UE nu au fost în masura sa gestioneze chestiunea astfel încât sa obțina rezultate palpabile, potrivit EUObserver, citat de Rador.

