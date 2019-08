Preşedinţia ucraineană dezminte finalizarea unui proces de schimb de prizonieri cu Rusia Presedintia de la Kiev a dezmintit vineri finalizarea unui proces de schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina, anuntata in cursul diminetii de anumite media ruse si de un responsabil ucrainean, transmite AFP.



'Procesul vizand eliberarea persoanelor detinute de cele doua parti continua. Informatia privind finalizarea sa nu corespunde realitatii', a comunicat presedintia, intr-un mesaj pe Facebook.



Un site de informatii rusesc a anuntat vineri dimineata ca in cursul noptii ar fi avut loc un schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina, in care ar fi fost eliberat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

