Importurile de lapte brut scad cu 1, 4% in 11 luni din 2018

Romania a importat 114.199 tone de lapte brut in primele 11 luni din 2018, in scadere cu 1,4% (1.651 tone) fata de aceeasi perioada din 2017, in timp ce cantitatea de lapte colectata de unitatile de procesare a consemnat o crestere cu 7,9 % (75.222 tone) pana la 1,02 milioane de tone,… [citeste mai departe]