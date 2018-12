Stiri pe aceeasi tema

- Romania va prelua, incepand de maine, pentru o perioada de șase luni, Președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Intr-un comunicat emis de Guvernul Romaniei se mentioneaza ca, pentru marcarea acestui eveniment, pe fatada Palatului Victoria vor fi proiectate steagurile Romaniei și Uniunii ...

- Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca actiunea presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene ”va conta foarte mult”, fiind dosare ca Brexit sau perspectiva financiara multianuala, ”lucruri care au impact foarte direct pentru cetatean”.

- Viorica Dancila a prezentat, in plenul reunit al Parlamentului, Programul de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Premierul a spus ca Romania a ales un motto in jurul cauia a construit 4 piloni pe care se va fundamenta președinția romaneasca.”Vrem o Europa unita, mai…

- Primul punct de pe ordinea de zi a sedintei comune a Camerei Deputatilor si Senatului este "Prezentarea de catre doamna prim-ministru Viorica Dancila a Programului de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene". Un al doilea punct este prezentarea "Declaratiei Parlamentului…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a participat marti, 4 decembrie 2018, la Bruxelles, la deschiderea oficiala a Conferinței ”Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project”, organizata de Institutul ASPEN, in cadrul careia a ținut o alocuțiune privind viitorul Europei. Prim-ministrul…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a aflat, in prima parte a zilei de miercuri, la Palatul Victoria. Dupa ce a discutat cu sefa Guvernului despre apropiata preluare, de catre Romania, a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, dar si despre Brexit si despre prioritatile PE, inaltul…

- "Guvernul este pregatit sa gestioneze presedintia Consiliului UE. Ceea ce face Klaus Iohannis, si nu numai el, aduce deservicii majore acestei tari pentru ca incearca sa induca la nivelul opiniei publice din Romania, cat si international ca Guvernul din tara lui nu este pregatit sa gestioneze presedintia,…