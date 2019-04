Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, critica modul in care Romania asigura presedintia Consiliului Uniunii Europene, aratand ca "e aproape absenta" si "rateaza din punct de vedere politic acest moment, care o sa ma...

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a obtinut acordul provizoriu, in urma discutiilor cu Parlamentul European, pentru doua propuneri de regulamente care vor asigura interoperabilitatea sistemelor de informatii europene, anunta MAI. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, acest lucru…

- Romania a preluat Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene avand o convingere ferma proeuropeana, care va ghida tara noastra in avansarea agendei comunitare, a declarat premierul Viorica Dancila, joi, in sesiunea plenara a Comitetului Economic si Social European de la Bruxelles. …

- Romania a preluat oficial președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene in cadrul unei ceremonii organizate la Ateneul Roman de la București. Este pentru prima data dupa 12 ani de la aderarea la blocul comunitar cand țara vecina preia șefia Consiliului.

- Romania preia oficial președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Ce va face Guvernul in situația in care Marea Britanie iese din UE, fara un acord validat? Romania e acolo unde se afla fie și un singur roman. In Marea Britanie, traiesc 420.000 de romani. A luat Guvernul Romaniei in calcul…

- Nicoleta Dumitrescu De la inceputul acestui an, Romania a preluat, timp de sase luni, presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene. “Cu ce ne incalzeste pe noi acest lucru?”, ar intreba multi dintre romani, mai ales cei care, de ani buni incoace, tot asteapta sa vada, macar licarind, luminita…

- "Noi trebuie sa avem un nivel de ambitie care sa ne permita la sfarsitul exercitiului sa zicem daca Romania are capacitatea si capabilitatea de a obtine lucruri in timpuri complicate (...) Am incredere in acelasi timp ca avem capacitatea de a avea valoare adaugata pentru consolidarea proiectului…

- Președinția rotativa a Consliului Uniunii Europene este o chestie care i se intampla fiecaruia dintre statele membre cam la 14 ani odata și dureaza doar 6 luni… Daca umbli la pasul de melc al coloanelor auto care se intind prin intreaga țara cu ocazia diverselor sarbatori, ai timp sa te uiți cu mai…