- Logo-ul vizitei pe care Suveranului Pontif o va efectua in Romania, care cuprinde motto-ul "'Sa mergem impreuna!' Papa Francisc in Romania 31 mai - 2 iunie 2019", invita la unirea tuturor sub mantia ocrotitoare...

- Arhiepiscopul Ioan Robu s-a intalnit in data de 9 noiembrie cu Papa, impreuna cu episcopi din Romania. "Intalnirea cu Papa a fost lunga, pentru ca fiecare dintre noi au avut oportunitati de a discuta", a spus Robu. Detalii despre reuniune nu au fost facute publice, pentru ca acestea fac…