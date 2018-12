Stiri pe aceeasi tema

- Companiile americane sunt interesate de agenda de prioritati in domeniul economic sau social a Romaniei la Presedintia Consiliului UE, de politicile publice ale guvernului roman si de noile proiecte majore, care se doresc a fi realizate in parteneriat public-privat si care reprezinta noi oportunitati…

- Apple, Amazon si Microsoft sunt, in aceasta ordine, companiile americane care au avut cel mai bun management in anul 2018, conform unui top realizat de Institutul Drucker, informeaza publicatia The Wall Street Journal.

- Schimbarile propuse la regimul de taxare onshore analizate recent de Parlament vor afecta in egala masura industria romaneasca de extractie si prelucrare a gazelor naturale si buzunarele consumatorilor de energie, afirma reprezentantii Asociatiei Romane a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera…

- Companiile municipale vor funcționa in continuare, a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea, in ciuda deciziei Curții de Apel București care a stabilit ca nu ar fi fost inființate in mod legal. Edilul Capitalei a explicat vineri ca hotararea Curții nu afecteaza activitatea companiilor subordonate…

- Un studiu realizat de Camera americana de Comert din sudul Chinei arata ca, odata cu intrarea in vigoare a suprataxarii importurilor de ambele parti, marjele de profit au inceput sa intre la apa. Comenzile sunt in scadere. Companiile americane sunt cele care resimt din plin aceste tensiuni comerciale,…

- Fondurile de investitii investesc peste 11 miliarde de lei in capitalul companiilor romanesti si, desi isi doresc sa fie cat mai prezente in viata companiilor locale, numarul ofertelor este inca unul redus, spun experti din industria Asset Management, membri ai Asociatiei Administratorilor de Fonduri…

- Cipurile se pare ca erau inserate in servere folosite de Apple si Amazon in timpul procesului de fabricare de catre compania chineza numita Super Micro, care asambla serverele. Bloomberg, citand multiple surse, a spus ca infiltrarea a fost prima data descoperita in 2015 si confirmata de…

- Operatorii de telefonie au gasit o stratagema ca sa taxeze din nou roamingul, desi serviciul ar trebui sa fie acum gratuit. Companiile au introdus optiuni tarifare fara roaming, accesul la aceste servicii fiind taxat suplimentar. ANCOM urmeaza sa investigheze aceasta practica.