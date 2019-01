Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CE Jean-Claude Juncker va efectua o vizita la București in perioada 10-11 ianuarie cu prilejul inceperii oficiale a Președinției romane a Consiliului UE. Oficialul european va avea intrevederi cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, dar și cu Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, transmite…

- Presedintele PPE, Joseph Daul, a scris marti, pe contul sau de Twitter, ca presedintele Klaus Iohannis „va conduce excelent” presedintia rotativa a Consiliului UE, fara a mentiona insa nimic despre Guvernul Romaniei sau despre premierul Viorica Dancila care asigura de fapt presedintia.

- Romania preia presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Austria, un partener serios si bun, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis. "Este un moment simbolic pentru Romania si ne bucuram de faptul ca preluam aceasta presedintie de la un partener atat de serios si bun cum este Austria", a…

- "Referitor la declaratiile de presa de la Bruxelles ale presedintelui Klaus Iohannis. Sunt surprins ca s-au facut referiri la mine, la anumite declaratii scoase din context si la activitatea mea (...) Analiza facuta de MAE dupa plecarea mea, confirmata prin mai multe comunicate de presa, arata ca…

- Klaus Iohannis a declarat, duminica la Bruxelles, ca desi are mai multe divergente cu Guvernul, pregatirile pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre România nu se numara printre ele, precizând ca nu are intentia sa exporte pe plan extern neîntelegerile interne.…

- Klaus Iohannis, atac fara precedent la adresa presedintelui PSD: „Infractorul Dragnea progreseaza in domeniul fake news”, a spus presedintele, la Palatul Cotroceni. „Acest infractor, Dragnea, care s-a cocotat in fruntea statului, progreseaza semnificativ in domeniul fake news„, a spus presedintele.…

- Elvetia va elimina toate restrictiile de pe piata muncii pentru romani incepand din luna mai a anului viitor. Anuntul a fost facut in cadrul vizitei efectuate ieri la Bucuresti de presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, care a fost primit la Palatul Cotroceni de catre presedintele Klaus…

- Jurnalistul Ion Cristoiu, analizeaza, pe blogul sau, culisele consultarilor de la Cotroceni, la care au fost convocate toate partidele politice din Romania in cursul saptamanii trecute, de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis. "O informație livrata presei de la Cotroceni sub…