Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia romana la Consiliul UE a fost condusa de Guvern, nu functionarii si diplomatii Romaniei au realizat acest mandat, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, marti, la dezbaterea de evaluare a bilantului Presedintiei Romaniei a Consiliului UE, organizata in plenul Parlamentului European reunit…

- Viorica Dancila a declarat, referitor afirmația lui Dragoș Tudorache potrivit careia PSD a fost mult prea preocupat de tema justiției pe timpul Președinției romane a Consiliului UE, ca unii eurodeputați aduc critici crezand ca prin asta obțin mai multa insemnatate din punct de vedere politic, transmite…

- Europarlamentarul grupului „Innoim Europa” Dragoș Tudorache a declarat, in plenul PE, ca Președinția romana a Consiliului UE a fost una a contrastelor, echipa tehnica obținand incheierea a 90 dosare, insa eșalonul politic a fost mult prea preocupat de tema justiției.„Prima Președinție a Romaniei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a fost un succes, aceasta derulandu-se intr-un context complex si dinamic, marcat de alegerile europene, dar si de evolutiile legate de Brexit. “A fost un mandat de succes, in care Romania a dovedit…

- „Mai bine mai tarziu decat niciodata! Da-i, Doamne, romanului mintea de pe urma!Daca tacea, filozof ramanea! Este bine ca exista atatea proverbe și expresii potrivite pentru tot atatea experiențe traite. Este bine și ca președintele Romaniei, chiar daca mai pesimist din…

- 'Securitatea interna a UE inseamna nu doar siguranta persoanei si bunurilor sale, ci si eliminarea discrepantelor economice, distributia corecta a veniturilor publice, previzibilitatea sociala. Infractiunile la frontierele externe afecteaza inclusiv aceste aspecte ale vietii, prin generarea de evaziune…

- O tara nu se poate considera "membru complet" al Uniunii Europene daca nu a prezidat Consiliul UE, Romania indeplinindu-si acest rol "cu brio", a afirmat, marti, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, la conferinta "The Europe NEXT Project. A New Political Ambition for Europe". …

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis miercuri felicitari omologului sau spaniol, Pedro Sanchez Perez-Castejon, pentru castigarea alegerilor pentru Parlamentul European de catre Partidul Socialist (PSOE), informeaza un comunicat transmis de Biroul de presa al Guvernului. Totodata, prim-ministrul…