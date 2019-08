Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala a precizat, joi, in replica la pozitia Consiliului Superior al Magistraturii in legatura cu Dana Girbovan, ca seful statului ''nu a justificat respingerea propunerii in functia de ministru al Justitiei a judecatorului Dana-Cristina Girbovan, ci a cetateanului roman…

- Klaus Iohannis a reacționat, dupa ce Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a catalogat respingerea propunerii Danei Girbovan ca ministrul al Justiției drept un „atac vadit” la adresa independenței și prestigiului justiției. Președintele considera ca opinia Secției pentru judecatori…

- Iata comunicatrul de presa: Referitor la comunicatul de presa al Secției pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 29 august a.c., Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: Președintele Romaniei nu a justificat respingerea propunerii in funcția…

- CSM-ul nu a trecut cu vederea recentele declarații ale primului om in stat, indeosebi cele cu referire la respingerea nominalizarii Danei Girbovan, judecatoarea propusa de Viorica Dancila pentru funcția de ministru al Justiției. Mai mult decat atat, reprezentanții Secției pentru judecatori a Consiliului…

- In raport de afirmațiile Președintelui Romaniei formulate in data de 28 august 2019, cu ocazia respingerii propunerii de numire in funcția de ministru al justiției a unui judecator, Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii condamna public astfel de acte ca fiind ingerințe…

- „Daca azi este trimisa propunerea pentru ministerul justiției, Președintele are, potrivit Codului administrativ, un termen de 10 zile in care fie numește, fie refuza propunerea pe considerente de oportunitate, in același termen trebuind sa și motiveze”, a scris Toni Neacșu pe contul sau de Facebook.…

- UPDATE, ora 12:27 – Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act luni de demisia din magistratura a judecatoarei Dana Girbovan, propunerea de eliberare din functie fiind trimisa presedintelui Klaus Iohannis. ‘Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- PNL si USR cer Guvernului Dancila sa isi isi asume desfiintarea sectiei speciale pentru investigarea magistratilor, in urma concluziilor raportului GRECO. "Experții internaționali confirma o data in plus, in aceeași abordare cu cea a Comisiei de la Veneția și a Comisiei Europene, faptul ca deciziile…