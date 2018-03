Stiri pe aceeasi tema

- Oameni din peste 7.000 de orase, din 180 de tari, inclusiv Romania, vor stinge simbolic lumina sambata, de la 20.30, timp de o ora - Ora Pamantului, cea mai mare miscare de mediu voluntara din toate timpurile. Lumina va fi stinsa, intre 20.30 si 21.30, la Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Casa Poporului…

- Romania si alte 180 de tari au petrecut o ora in intuneric, intre 20.30 si 21.30, pentru a marca Ora Pamantului. Anul acesta, 25 de orase din tara, printre ele Bucuresti, Arad si Iasi, au organizat activitati cu aceasta ocazie. Iar mai multe institutii, inclusiv Palatul Cotroceni si Palatul Victoria,…

- Mai multe institutii publice din Capitala, dar si organizatii marcheaza sambata ''Ora Pamantului''. * Administratia Prezidentiala se alatura, pentru al patrulea an consecutiv, campaniei "Earth Hour" - Ora Pamantului. In acest sens, sambata, in intervalul orar 20,30 - 21,30, iluminatul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria. Cei doi oficiali au trecut in revista stadiul și perspectivele cooperarii bilaterale, subliniind dorința ambelor parți de a dinamiza dialogul politic in cursul anului…

- "Pe tot parcursul colaborarii noastre, dincolo de oferirea terenului, va stam la dispozitie cu sprijin si pentru obtinerea tuturor avizelor necesare, si pentru campaniile de informare si mediatizare, pentru a putea sa strangeti cat mai multi bani. Si noi, de asemenea, si ca institutie, si ca persoane…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a participat ieri la forumul "Managementul Deseurilor in Economia Circulara", care a avut loc la Palatul Parlamentului, in cadrul caruia au fost prezentate planurile Municipalitatii in ceea ce priveste gestionarea deseurilor din Capitala. Aceste planuri…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- Comisia Europeana vrea detalii despre metroul spre Otopeni. Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6). Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul…

- O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale, potrivit unui anunt al Camerei.…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Functia de presedinte al CNDIU va fi exercitata in etapa urmatoare de catre secretarul de stat Dan Neculaescu, informeaza un comunicat al MAE transmis Agerpres. Printre activitatile avute in vedere la nivelul CNDIU in cursul acestui an se afla analizarea transpunerii in legislatia interna a unor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut declarații, joi, la Palatul Parlamentului, dupa intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Liderul PSD a precizat ca, din partea sa, nu a existat, „in mod realist”, nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei…

- 24 mai 1939 a fost o zi de neuitat pentru romani. Intregul neam romanesc se freca la ochi nevenindu-i a crede ca echipa naționala de fotbal a Angliei este in Capitala. Șocul resimțit la apariția inventatorilor fotbalului in urbea de pe Dambovița ar echivala in ziua de astazi poate doar cu un meci intre…

- Iridex Group Import Export, lider în tehnologii de mediu, de gestiune a deșeurilor, construcții civile și industriale, îmbunatațiri funciare, proiectarea și operarea de depozite ecologice municipale, anunța rezultatul vizitei la depozitul ecologic de la Chiajna a reprezentanților Consiliului…

- Steagul UE purtat de cei doi temerari va fi ținut in Piața Victoriei din Timișoara miercuri, 28 februarie, de la ora 16 pana la 19. „Aducem Steagul Inapoi – romanii din Diaspora se alatura intr-o maniera inedita celor de acasa, care protesteaza pentru o Romanie moderna, pentru…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 22 februarie, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, intr-o vizita de curtoazie, la Palatul Victoria. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Republica…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Italia la Bucuresti, Marco Giungi, context in care prim-ministrul roman a reafirmat interesul pentru atragerea investitiilor italiene in Romania in vederea participarii la planul de modernizare a infrastructurii…

- Zilele acestea, in Capitala, se desfașoara intalnirea anuala a primarilor din intreaga țara. Aleșii s-au intalnit la un hotel din București inca de ieri, iar in cadrul programului au fost stabilite mai multe dezbateri privind aspectele statutare Statutul Asociației Comunelor din Romania, respectiv:…

- In Japonia repectarea cuvantului dat este "esentiala", prin urmare diplomatia nipona va evalua foarte serios "daca si cand" se mai pun in miscare contactele bilaterale cu Romania, dupa gesturile "nefericite" facute de Guvernul de la Bucuresti, spune fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu.…

- Dupa ce ambasadorul american in Romania a fost prezent, luni dimineata, la Palatul Victoria, pentru o prima intrevedere cu Viorica Dancila, de la momentul instalarii acesteia in fruntea Executivului, premierul a punctat cateva aspecte abordate in cadrul intalnirii de la sediul Guvernului, intre ele…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj porneste o serie de expozitii cu artistii plastici gorjeni care au fost prezenti la Expozitia „100 de artisti pentru 100 Romania” de la Sala Brancuti a Palatul Parlamentului- Bucuresti. In data ...

- BUCURESTI, 6 feb — Sputnik, Georgiana Arsene. Acuzatii terifiante privind boicotarea accesului afaceristilor români pe pietele din Rusia! Directorul comercial al firmei de mobila SIMEX, Gabriel Antoniu Lavrincik prezinta fapte de o gravitate extrema, lucruri despre care presa economica…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Un cetatean roman a fost evacuat, sambata, in siguranta, din Yemen pe traseul Sayyoun - Amman - Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit un comunicat al MAE transmis AGERPRES, pe tot parcursul deplasarii, cetateanul roman s-a aflat in legatura permanenta cu Ambasada…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Femeie injunghiata, langa o gradinița din Capitala. Nu se cunoaște starea femeii, dar o ambulanța a sosit la fața locului. Atacul a avut loc pe strada Agricultori din București. Ulterior, un barbat, posibil agresorul, ar fi incercat sa se sinucida. Știre in curs de actualizare. FOTO – Arhiva CITEȘTE…

- Universitatea din București, prin Facultatea de Istorie, lanseaza miercuri, 24 ianuarie 2018, de ziua Micii Uniri de la 1859, seria de activitați destinate invațamantului preuniversitar desfașurate in cadrul programului de celebrare a Centenarului Romaniei. Evenimentul de deschidere va reuni specialiști…

- In noua sa calitate, de producator al Spectacolului de Gala "Cornelia si Lupu Rednic - 25 de ani de cariera artistica", Sorin Constantinescu a vorbit, intr-un interviu pentru Bursa, si despre alte provocari pe care le implica meseria de organizator de evenimente, dar si despre spectacolul la care…

- Senatorul USR Mihai Goțiu are un mesaj pentru protestatarii care au venit de la Cluj la manifestația din Capitala impotriva modificarilor la legile justiției și a Codurilor penale. „Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, nu mai merge marti, la Palatul Victoria, asa cum era stabilit initial în programul înaltului oficial nipon, la Guvern urmând sa fie prezenta o delegatie oficiala si economica japoneza. Potrivit unei comunicari a Executivului de la Bucuresti, delegatia…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a afirmat prim-ministrul Mihai Tudose la o intalnire pe care a avut-o vineri cu reprezentantii companiei Ford. Potrivit unui comunicat al Executivului remis AGERPRES, premierul Tudose s-a intalnit la Palatul Victoria…

- In perioada 3-9 septembrie 2018 va avea loc la București cel mai important festival multicultural la nivel regional, WORLD EXPERIENCE Festival, pe scurt WE festival, noua titulatura sub care este prezentata a 4-a ediție a Festivalului Ambasadelor, ce revine cu un nou concept de celebrare a patrimoniului…

- Potrivit MAE, in 31 decembrie doi cetateni romani au fost evacuati, in siguranta, din Yemen pe traseul Aden - Amman - Bucuresti. Pe tot parcursul deplasarii, cei doi romani s-au aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea,…

- Clujul imobiliar, campion la scumpiri in 2017. La cat a ajuns metrul patrat Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru…