- Consilierul președintelui Iohannis, despre proiectul de buget pe 2019: Banii alocati nu asigura plata tuturor pensiilor. Cosmin Marinescu, consilierul pe probleme economice al președintelui Klaus Iohannis, a sustinut, vineri, 8 martie, intr-o declaratie de presa de la Cotroceni, ca prognozele macroeconomice…

- Dupa lungi asteptari, Guvernul a adoptat azi bugetul pe 2019. La inceputul sedintei Executivului, premierul Viorica Dancila a declarat ca la elaborarea proiectului s-a avut in vedere sustinerea a 3 piloni importanti de activitate: Sanatatea, Educatia si Investitiile. Totodata, Dancila a anuntat…

- Veniturile din dividendele varsate la buget de companiile cu capital majoritar de stat sunt in acest an, conform proiectului de buget, de 6,830 miliarde lei, sub cele 7,118 miliarde lei realizate anul trecut.In anii urmatori veniturile din dividende sunt estimate astfel: 5,633 miliarde lei…