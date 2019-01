Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR, PPE) a declarat vineri, la Deva, ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic sa valorifice perioada celor sase luni in care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene deoarece nu exista un proiect de tara definit in acest context, el apreciind…

- ''La multi ani! Cele mai bune urari Romaniei cu ocazia primei sale presedintii a UE. Sunt increzator ca veti reusi si astept cu nerabdare sa colaborez cu dumneavoastra'', a scris Tusk pe pagina sa oficiala de Twitter. Romania exercita, incepand de astazi, primul sau mandat la Presedintia rotativa…

- Romania preia președinția Consiliului UE de la 1 ianuarie, iar Ministerul de Externe și-a anunțat intențiile pe care țara noastra le va duce la indeplinire in aceasta ipostaza in urmatoarele șase luni. Romania iși propune sa aplice și sa imbunatațeasca principiul coeziunii intre statele UE, este mesajul…

- '2018 a fost un an important pentru natiunea romana, am sarbatorit impreuna Centenarul Marii Uniri, prilej pentru a ne reconfirma atasamentul fata de valorile si traditiile care ne fac unici in lume si la care ne raportam pentru viitor. Privim cu incredere spre noul an si cu multumirea ca masurile…

- Romania pregatita pentru presedintia CUE România este pregatita si pe zona digitala pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene, afirma secretarul de stat în Ministerul Comunicatiilor si al Societatii Informationale, Maria Manuela Catrina. Responsabilii de la Bruxelles au încredere…

- Intrebat cum vor fi evitate disputele cu partidul aflat la guvernare pe tema statului de drept si luptei impotriva coruptiei in timpul exercitarii presedintiei Consiliului UE, Iohannis a declarat ca se opune oricui pune in pericol lupta impotriva coruptiei si statul de drept in Romania, indiferent…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene.…