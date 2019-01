Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a marca acest moment, pe cladirea sediului Guvernului de la Bucuresti sunt proiectate înca de luni seara, de la ora 19,00, steagurile României si UE, precum si logo-ul oficial al presedintiei rotative. Motto-ul presedintiei române la Consiliul UE este „Coeziunea,…

- Camera Deputaților și Senatul au adoptat, in plenul reunit de ieri, Declarația Parlamentului Romaniei privind dimensiunea parlamentara a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene pe care Romania o va exercita in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, informeaza MEDIAFAX.Au fost ...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la "Be EU" ca Romania este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. "Am avut o discuție in cadrul Colegiului Comisarilor...

- Cu doar cateva saptamani inainte ca Romania sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Austria, sefa Guvernului va merge in fata alesilor neamului, pentru a prezenta “forma finala” a programului presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Acest lucru se va intampla saptamana urmatoare,…

- Dancila i-a felicitat la inceputul sedintei de guvern pe toti ministrii si pe cei implicati in pregatirea primului mandat al Romaniei la Presedintia Consiliului UE."Si dupa intalnirea cu conferinta presedintilor de la Bucuresti, saptamana aceasta, am avut intalnire cu Colegiul Comisarilor,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca miercurea viitoare va prezenta in Parlament forma finala a programului Presedintiei rotative a Consiliului UE, pe care Romania o va prelua de la 1 ianuarie 2019. Dancila i-a felicitat la inceputul sedintei de guvern pe toti ministrii si pe cei implicati in pregatirea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata seara, la Poiana Brasov, ca Romania ar fi trebuit sa aiba si o "agenda nationala" pentru perioada cat va detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, iar unul dintre obiectivele cuprinse pe aceasta ar fi putut fi aderarea…

- Securitatea cibernetica va fi una dintre temele principale pe care Romania le va avansa, pe agenda europeana, in contextul exercitarii presedintiei rotative a Consiliului UE, spune vicepremierul Ana Birchall. "In contextul in care Romania va exercita, incepand cu 1 ianuarie 2019, presedintia Consiliului…