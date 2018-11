"Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene. Suntem pregatiti atat din punct de vedere organizatoric si logistic, dar si din punctul de vedere al programului pe care il avem pentru preluarea presedintiei. In scurt timp, in Parlamentul Romaniei, va fi votata ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene", a declarat Dancila, la inceputul reuniunii Conferintei Presedintilor Parlamentului European si a Guvernului Romaniei, care are loc la Palatul Victoria.



Premierul a salutat prezenta…