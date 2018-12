Intrebat despre cat de pregatita sau nepregatita este Romania pentru preluarea presedintiei Consiliului UE: "Este bine sa vedem declaratiile politicienilor in contextul dat. Am spus ca nu suntem pregatiti corespunzator deoarece la acel moment ministrul nostru pentru Afaceri Europene s-a retras. Prin retragerea sa, o serie intreaga de masuri s-au blocat dar intr-un timp record am reusit sa finalizam criza de personal, a fost numit un nou ministru, un diplomat cu experienta si am putut sa reluam pregatirile. Intre timp pot sa afirma ca Romania este pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului."