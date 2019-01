Potrivit unui comunicat transmis de MAE, cei doi interlocutori au facut o scurta trecere in revista a ansamblului relatiei bilaterale, a obiectivelor de interes comun in perioada urmatoare si a dialogului politic derulat la nivel bilateral si regional. Ministrul delegat George Ciamba a evidentiat Parteneriatul strategic dintre Romania si Turcia, Planul de actiune care ghideaza relatia bilaterala si a salutat evolutia ascendenta a schimburilor economice si cooperarea aprofundata pe tematici regionale.



Oficialul roman a felicitat-o pe Fusun Aramaz pentru numirea in functia de ambasador…