Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a recunoscut ca ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale de anul viitor. Președintele PSD a spus ca nu respinge aceasta varianta, dar nici pe cea ca partidul sau sa-l sprijine pe Calin Popescu Tariceanu in cursa electorala. Intrebat daca se va inscrie in cursa prezidențiala…

- Intr-o analiza a situației politice din Romania, in contextul preluarii președinției Consiliului European pe 1 ianuarie 2019, AFP scrie ca Liviu Dranea ar putea fi contracandidatul lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din 2019. Agenția de presa France Press a dedicat mai multe articole Romaniei,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ironizat, joi, prezenta presedintelui Klaus Iohannis la sedinta de Guvern. „Eu nu il primeam in curte”, a spus Liviu Dragnea, aratand ca el se bazeaza pe Constitutie cand spune acest lucru „Fiecare om din Romania are dreptul sa se faca de ras. Cu toate ca ma certați ca am…

- Presedintele Romaniei are libertatea sa participe la orice sedinta de Guvern dar nu poate impiedica Executivul sa adopte acte normative, au apreciat judecatorii CCR in 2007. La deliberare a participat și actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader, la vremea respectiva judecator al Curții Constituționale.Context:…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a solicitat social-democraților, duminica, la Parlament, sa depuna o plangere pentru inalta tradare pe numele sefului statului, Klaus Iohannis.„Iohannis, care tradeaza interesele Romaniei, spune de foarte mult timp ca Guvernul Romaniei, ca Romania nu este…

- Premierul Viorica a reiterat, joi, ca nu are pe masa un act normativ privitor la amnistie si gratiere si nu a discutat cu nimeni despre acest subiect. In plus, sefa Executivului a precizat ca anul acesta nu se da nicio Ordonanta pe amnistie si gratiere. „Nu am avut nicio discutie. Am vazut opiniile…

- In actualul sau mandat, Iohannis nu a acordat nici un interviu presei romane Klaus Iohannis - care in tot mandatul de pana acum nu a dat nici un interviu presei romane - a acordat un interviu publicatiei austriece Kurier, din care citam cateva paragrafe. „In pofida viziunilor diametral opuse ale sale…

- „Eu, din anul 1991, sunt abonat la sarmalele Palatului Cotroceni. Sunt cele mai bune. Și eram suparat ca nu primisem invitația. Sa vezi ca m-a ras, nu ma mai invita. A venit cu intarziere la toți colegii", a spus Remus Borza, la DCNews, precizand ca va onora invitația primita. In acest context,…