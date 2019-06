Stiri pe aceeasi tema

- O purtatoare de cuvant a cancelarului german Angela Merkel a insistat vineri asupra faptului ca starea de sanatate a acesteia este una buna, dupa ce a fost vazuta tremurand de doua ori in ultimele zile in cursul unor evenimente publice, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Imaginile pe care le…

- Pe 18 iunie, Angela Merkel a fost vazuta tremurand in momentul in care il primea pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Germania, dar ulterior a declarat ca s-a simtit mai bine dupa ce a baut trei pahare de apa, sugerand ca fusese deshidratata. Continentul european,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca ea sprijina in continuare deplin sistemul de ''cap de lista'' (Spitzenkandidat) pentru alegerea viitorului presedinte al Comisiei Europene, dar a admis ca acum va fi dificil de aplicat acest sistem, data fiind fragmentarea noului Parlament European…

- Președintele american Donald Trump va efectua cel puțin opt întâlniri bilaterale în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, a transmis un oficial al Administrației de la Washington, scrie Mediafax, citând Reuters. Donald Trump planuiește…

- Liderii UE nu au reusit sa se puna de acord privind o noua conducere, joi noaptea, dupa un summit care aproape a eliminat principalii candidati ai celor trei familii mari din Parlamentul European. Dupa patru ore de discutii privind selectarea unui nou presedinte al Comisiei Europene, liderii…

- Discuții contradictorii, lipsa unui acord privind succesorul lui Jean-Claude Juncker la presedintia Comisiei Europene și nominalizarile pentru celelalte funcții importante la nivel european, implicarea mai mare a Parlamentului European in luarea acestor decizii și termen de 30 de zile pentru gasirea…