Președinția Comisiei Europene. Manfred Weber ar fi renunțat. "Germania nu poate accepta" Conditia sa ar fi fost sa fie ales presedinte al Parlamentului European, ceea ce implica o sustinere a alesilor socialisti si de centru. Retragerea sa ar permite sa se stabileasca daca un alt candidat, cel al social-democratilor, olandezul Frans Timmermans, actual prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, poate obtine majoritatea necesara in Consiliu si in Parlamentul European pentru a obtine acest post. Potrivit responsabililor implicati in negocieri, tabara social-democrata s-a angajat sa-l voteze pe Manfred Weber, dar a acceptat sa-i acorde PPE si o alta solicitare, presedintia Consiliului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

