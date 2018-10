Stiri pe aceeasi tema

- Nationalistul sarb bosniac Milorad Dodik a castigat locul rezervat Republicii Srpska in cadrul presedintiei tripartite a Bosniei-Hertegovina, conform rezultatelor partiale ale scrutinului publicate luni, potrivit dpa preluata de Agerpres. Dodik, un simpatizat puternic pro-Rusia si care s-a…

- Nationalistul Milorad Dodik se indrepta spre o victorie in cursa pentru locul rezervat sarbilor in cadrul presedintiei colegiale a Bosniei, potrivit rezultatelor preliminare oficiale citate de AFP. El ar urma sa coprezideze o tara divizata, pe care a calificat-o "ratata" in trecut si care nu este, in…

- Liderii europeni se reunesc la Salzburg, miercuri, 19 si joi 20 septembrie, la invitatia cancelarului austriac, Sebastian Kurz, care asigura presedintia rotativa a Uniunii pana la sfarsitul anului. Pe agenda principala a discutiilor, cele doua prioritati ale momentului: Brexit si migratia, potrivit…

- Parinții lui Alex Pașcanu, Alin și Oana, au batut tot drumul din Anglia pentru a-l vedea pe fiul lor, Alex, la lucru, in victoria reușita de Romania U21 in fața Bosniei U21, 2-0. CALCULE. Naționala lui Radoi mai are nevoie de 4 puncte din doua meciuri pentru a-și asigura calificarea. "Tricolorii" mai…

- Fostul prim-ministru belgian, Guy Verhofstadt, liderul Grupului liberal și de centru din Parlamentul European (ALDE), dorește sa formeze o mișcare cu En Marche in vederea alegerilor europene din 2019, a spus el duminica intr-un interviu pentru Ouest-France. Puțin mai tarziu, in Le Monde, se putea citi…

- E bine stiut, aparentele sunt adesea inselatoare; acest scrutin suedez nu face exceptie. Dinamica ce se ascunde in spatele cifrelor e cea care actioneaza intr-o mare parte a democratiilor occidentale: cresterea populismului si a extremei drepte (SD creste de la 12,9% la 17,6% in patru ani) si slabirea…

- Coreea de Nord isi continua activitatile nucleare in ciuda intentiilor afisate in primavara de catre liderul sau, Kim Jong-un, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA). Agentia ONU subliniaza de asemenea ca Phenianul continua constructia la reactorul sau cu apa usoara,…

- "Slab". Iata ce este pentru Trump sentinta suprema. Cea pe care o lasa sa cada regulat ca un cutit asupra adeversarilor sai de cand s-a instalat la Casa Alba. Intalnirea la care spera de multa vreme Donald Trump cu omologul lui Vladimir Putin s-a tradus printr-o demonstratie de forta, dar pe seama presedintelui…