- ”Este de asteptat ca, in urma afirmatiilor facute de dl presedinte Klaus Iohannis, sa avem efecte de genul acesta. Cu siguranta Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului Uniunii Eoropene, Guvenul Romaniei este bine pregatit si acest lucru este stiut chiar de domnul presedinte Iohannis,…

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP. 'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora locala…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP, preluata…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua miercurea viitoare o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, context in care se va intalni cu premierul britanic Theresa May si va participa la receptia si dineul organizate cu ocazia implinirii varstei de 70 de ani de catre printul…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- Negociatorii sefi pentru Brexit european si britanic, Michel Barnier si Dominic Raab, au duminica dupa-amiaza la Bruxelles o intalnire neprogramata, in timp ce ambasadorii celor 27 de state ale UE (fara Marea Britanie) au fost convocati de asemenea la o reuniune exceptionala ce se desfasoara tot…

- Cancelarul german Angela Merkel a subliniat miercuri ca s-au inregistrat 'progrese' in cadrul negocierilor cu privire la Brexit, cu cateva zile inainte de un summit european crucial, avertizand totusi ca 'diavolul se ascunde in detalii', relateaza AFP. Aceste declaratii intervin cu o…