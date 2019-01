Președintele Klaus Iohannis a retrimis in Parlament modificarile aduse Legii Educației, considerand ca schimbarile privind reducerea numarului de ore din invațamantul primar, gimnazial și liceal sunt facute „din pix”, a anunțat ieri consilierul prezidențial Ligia Deca. Ea a mai spus ca modificarile ar duce și la un val de concedieri in sistemul de invațamant, potrivit Agerpres. Consilierul de stat pe probleme de educație a declarat ca modificarile asupra Legii Educației 1/2011 au fost facute fara a exista o analiza asupra impactului și vor duce la bulversari in sistemul de invațamant. „Motivul…