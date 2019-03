Preşedintelui i se pregăteşte demisia. Se va declanşa articolul 102 din Constituţie Slabit din 2013 de sechelele unui accident vascular cerebral, presedintele Abdelaziz Bouteflika, 82 de ani, se confrunta de peste o luna cu o miscare de contestare fara precedent dupa instalarea sa la putere, in 1999.



Articolul 102 din Constitutie prevede, de asemenea, procedura de urmat in cazul demisiei presedintelui republicii.



"Devine necesar, chiar imperativ, de a adopta o solutie pentru a iesi din criza, care sa raspunda revendicarilor legitime ale poporului algerian si care sa garanteze respectarea prevederilor Constitutiei si mentinerea suveranitatii statului", a declarat…

