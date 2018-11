Preşedintele Xi Jinping promite deschiderea pieţei chineze şi tarife reduse Presedintele Chinei, Xi Jinping, si-a anuntat luni intentia de a reduce tarifele la importuri si de a continua deschiderea pietei chineze, informeaza Reuters. Xi a promis masurile respective la deschiderea primei expozitii internationale pentru importurile in China, care are loc saptamana aceasta la Shanghai. Cu aceeasi ocazie, transmite Xinhua, presedintele a aratat ca importurile de bunuri si servicii pe piata chineza sunt estimate la peste 30 de miliarde de dolari, respectiv peste 10 miliarde de dolari in urmatorii 15 ani. Liderul de la Beijing a cerut tuturor tarilor sa se opuna protectionismului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

