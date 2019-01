Stiri pe aceeasi tema

- Renuntarea la recurgerea la forta pentru a lupta impotriva fortelor separatiste din Taiwan, nu este o opțiune pentru China, a declarat miercuri presedintele chinez, Xi Jinping, insistand asupra reunificarii tarii, transmite AFP. Beijingul 'isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare'…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut popoulatiei din Taiwan sa accepte ca "trebuie si va fi" reunit cu China. El a reiterat apelul Beijingului la o unificare pasnica pe principiul o tara - doua sisteme. De asemenea, el a avertizat ca China isi rezerva dreptul de a face uz de forta. In timp ce Taiwanul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca se inregistreaza "mari progrese" in negocierile comerciale cu China, dupa ce a discutat la telefon cu omologul sau chinez Xi Jinping, relateaza Agerpres citand AFP.

- ​Donald Trump si Xi Jinping au declarat sambata armistitiu in conflictul lor comercial, suspendand aplicarea unor noi taxe vamale asupra importurilor din China, la finalul unei intalniri de la Buenos Aires, relateaza AFP.

- Statele Unite au avertizat miercuri ca navele iraniene, in special petrolierele, reprezinta un pericol, dupa ce luni au reintrat in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului. Sanctiunile nu afecteaza doar industria petroliera si bancile, ci si transportul maritim si asiguratorii straini,…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a fost prezent marti la inaugurarea celui mai lung pod maritim din lume, cel care conecteaza Hong Kong, Macao si orasul chinez Zhuhai, scrie Reuters. Sectiunea de pod are o lungime de 35 de km la care se adauga un tunel de 6,7 km. Podul face legatura…

- Președintele chinez Xi Jinping va inaugura în zilele urmatoare unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura, un pod maritim lung de 55 km care va lega orașul chinez Zhuhai de Hong Kong și Macao.

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua o vizita in China in intervalul 25-27 octombrie, prima a unui sef al guvernului japonez in aceasta tara incepand din 2011, a comunicat vineri Beijingul, in contextul cresterii presiunilor comerciale ale Statelor Unite asupra celor doua tari, informeaza AFP…