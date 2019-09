"Daca vreti pace si suveranitate, fiti pregatiti sa le aparati", a declarat Maduro intr-un discurs sustinut in fata militarilor, la Caracas.



Dat fiind tensiunile dintre tarile vecine, Maduro a ordonat prezenta tuturor unitatilor la frontiera in stare de alerta si a anuntat o serie de exercitii militare in perioada 10-28 septembrie.



Mai multi ex-comandanti din fosta gherila a miscarii Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC) au anuntat luna trecuta ca reiau lupta armata.



Presedintele columbian Ivan Duque a acuzat Venezuela de protectie acordata unui grup de…